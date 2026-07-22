Batticuore Roma-Al Hilal per Summerville: pec, scambio dei documenti e riflessioni

Tutti gli aggiornamenti relativi alla telenovela Summerville: non accennano a fare un passo indietro

A un passo dalla Roma, quasi tutto fatto con l’Al-Hilal, anzi no: il futuro di Summerville sta accendendo le già roventi ore di calciomercato in un tam tam di indiscrezioni che non accenna affatto a placarsi ma che potrebbe chiudersi a stretto giro di posta.

A fare il punto della situazione sulla questione è stato Matteo Moretto che, in uno degli ultimi video pubblicati sul suo profilo YouTube, ha fornito aggiornamenti importanti sull’olandese.

Secondo il giornalista, nella notte ci sarebbe stata una call tra D’Amico, Gasperini e l’attaccante nella quale il ragazzo avrebbe ribadito la sua volontà di vestire la maglia della Roma.

Accettando l’offerta dei giallorossi, il West Ham aspettava di fatto l’ultimo ok da parte dell’olandese per suggellare definitivamente l’affare: via libera che, però, non è ancora arrivato. Nella notte, intanto, è scaduto anche il gentleman agreement che fissava attorno ai 50 milioni il prezzo di uscita della cessione.

In tutto questo, qual è la posizione dell’Al-Hilal? I sauditi hanno chiaramente l’accordo con gli Hammers, a cui andrebbero poco meno di 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma non ha ancora incassato il sì di Summerville.

Inizialmente poco propenso a prendere in considerazione offerte dall’Arabia, il classe 2001 sta valutando il da farsi: i tanti soldi messi sul piatto dalla compagine di Inzaghi – quadriennale da circa 14 milioni a stagione – non sono un dettaglio da trascurare.

Nelle prossime ore è attesa la chiusura definitiva del cerchio, in un senso o nell’altro: le sorprese non sono affatto finite.