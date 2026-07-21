Garnacho in chiusura, bye bye Roma: la formula dell’affare

Un colpo di scena dopo l’altro per i giallorossi: le ultime dall’Inghilterra riscrivono l’affare

Incassato un vero e proprio gancio al mento dopo la fumata nera per Summerville, la Roma sarà costretta a riprogrammare le proprie mosse per puntellare il suo attacco. Reparto che, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà completato da Alejandro Garnacho.

Dopo i prolifici contatti esplorativi delle scorse ore, l’Aston Villa è infatti uscita allo scoperto per l’attaccante del Chelsea balzando in pole position nella corsa all’attaccante esterno di proprietà del Chelsea.

Incassata la disponibilità di massima del ragazzo, desideroso di mettersi in gioco in un progetto tecnico stimolante come quello griffato da Emery, i Villans sono in procinto di chiudere la trattativa con i Blues sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

A riferirlo è Ben Jacobs che, con un post pubblicato sul suo profilo X, ha fatto trapelare un certo ottimismo sulla positiva chiusura di un’operazione ormai scandita ed approfondita nei suoi aspetti topici.

Dal canto suo, la Roma non aveva evidenziato segnali dai quali si potesse presagire un’offerta diversa da quello di un prestito con diritto di riscatto: formula alla quale il Chelsea non ha mai aperto con convinzione.