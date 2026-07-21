Juventus e Roma, l’annuncio ufficiale chiude la trattativa

Ormai non ci sono più dubbi, il prossimo club è stato già svelato

Nelle ore in cui la Roma sta chiudendo (sono ammessi gli scongiuri) il primo acquisto stagionale, Crysencio Summerville resta ovviamente il pensiero costante della dirigenza e dei tifosi giallorossi, ma attorno alla trattativa per l’olandese ci sono anche altre situazioni da monitorare con attenzione.

Le richieste di Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione sono d’altronde note da mesi: due esterni d’attacco, un vice Malen, un esterno a tutta fascia, anzi due visto che il club capitolino si è fatto scippare Celik dalla Juventus.

E proprio al club bianconero sono legati gli ultimi aggiornamenti di calciomercato, arrivati sotto forma di annuncio ufficiale che ha chiuso ogni possibile trattativa di mercato. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Tullio Tinti ha parlato di un suo assistito, accostato a bianconeri, giallorossi, Fiorentina e Napoli.

“Matteo Ruggeri ha disputato una stagione ottima con l’Atletico Madrid. C’è bisogno di una personalità importante per imporsi in una piazza come quella di Madrid. È normale che, dopo un’annata del genere, ci siano interessamenti, non solo da parte della Roma e della Fiorentina, ma anche da altre società italiane e straniere. Però la volontà dell’Atletico e del calciatore è quella di proseguire insieme”.