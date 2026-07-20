La Roma cala l’asso, addio Inter: “Colloqui avanzati tra le parti”

I giallorossi mordono il freno e sono pronti ad anticipare la concorrenza nerazzurra: ecco come stanno le cose

Intenzionata a chiudere la telenovela Summerville in tempi relativamente brevi grazie all’ultimo rilancio, la Roma sta continuando a battere anche altre piste. In tale ottica, un ruolo che i giallorossi intendono rinforzare è sicuramente quello del nuovo terzino destro, a proposito del quale vanno rimarcate alcune novità degne di nota.

Protagonista di un ottima Coppa del Mondo impreziosita a suon di prestazioni convincenti, Rafik Belghali sarebbe rifinito con prepotenza nei dossier della Roma.

A riferirlo è footmercato.net che, svelando i termini dell’interessamento giallorosso, ha rimarcato come i capitolini siano andati oltre i primi sondaggi esplorativi con l’Hellas Verona.

“Discussioni avanzate tra le parti”: così i giallorossi stanno mordendo il freno per anticipare la concorrenza dell‘Inter che, ancora alla ricerca del sostituto di Dumfries, tra i tanti profili ha cominciato a vagliare anche quello di Belghali.

D’Amico – insomma – potrebbe entrare nell’ordine di idee di imprimere l’accelerata decisiva da un momento all’altro: il costo dell’operazione, non ancora imbastita in tutti i suoi aspetti, non dovrebbe discostarsi molto dalla soglia dei 15 milioni.