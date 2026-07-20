Roma rifiutata nella notte: nuovo rilancio per Summerville

L’attaccante olandese è vicino al club giallorosso, ma non è ancora fatta

Nella speranza che l’epilogo non sia lo stesso, dopo il lungo e infruttuoso inseguimento a Mason Greenwood, la Roma ha deciso di accelerare con forza su Crysencio Summerville, ma non ha intenzione di prolungare troppo la vicenda, dandogli i contorni di una nuova telenovela di mercato.

Nella serata di ieri, è emerso il giallo della clausola rescissoria, con alcune fonti che hanno parlato della volontà giallorossa di pagarla e altre che hanno smentito l’esistenza di una clausola. Al netto di queste divergenze di vedute, il dato su cui tutti convergono è quello su una fumata bianca non ancora arrivata.

Secondo quanto appreso anche dalla nostra redazione, il West Ham ha rifiutato la seconda offerta della Roma. Tony D’Amico non ha alcuna intenzione di mollare la presa e sta già pianificando un ulteriore rilancio da presentare in giornata.

La distanza tra le parti è molto piccola e le prossime ore saranno decisive per arrivare ad una fumata decisiva, che a Trigoria sperano possa diventare bianca entro le prossime 24 ore.