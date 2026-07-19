Roma, Gasperini accontentato: ‘giallo’ sul gentlemen agreement

Proseguono senza soluzione di continuità le mosse in entrata della Roma: non perdono altro tempo
Con le tante trattative pronte a decollare da un momento all’altro, la prossima settimana potrebbe configurarsi come un autentico spartiacque per le mosse di mercato della Roma.
Tra le diverse piste battute dai giallorossi, quella che porta a Crysencio Summerville è più rovente che mai; in tal senso, dopo essersi vista rispedire al mittente la prima proposta, D’Amico è pronto a ritornare alla carica.
In un mosaico pronto ad essere definito in tutti i suoi aspetti in tempi relativamente brevi, l’all-in della Roma dovrebbe mettere i giallorossi nelle condizioni di pagare per intero la clausola da 53 milioni di euro.
Forte dell’accordo totale con il ragazzo, il club capitolino è pronto a stringere i tempi muovendo passaggi formali con il West Ham: secondo quanto riferito da Filippo Biafora, i Friedkin sarebbero pronti a far saltare il banco coprendo con un assegno l’intero esborso della clausola.
Stando a Sky Sport, invece, nel contratto dell’olandese non sarebbe presente alcuna clausola rescissoria con i capitolini pronti comunque a trattare ad oltranza per accontentare le richieste degli Hammers. Possibile, dunque, che si tratti di un gentlement agreement tra le parti, una sorta di clausola “atipica”.
Ad ogni modo, sono i giorni di Summerville alla Roma: già le prossime ore potrebbero spianare la strada ai capitolini nella definizione di un affare che ha letteralmente preso quota dopo il sì dell’olandese alla proposta giallorossa.