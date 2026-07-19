Prima offerta rifiutata: la Roma rilancia per Summerville

La mossa dei giallorossi per sgretolare il muro del West Ham: la scelta è stata fatta
Le parole di Gasperini nella prima conferenza stampa stagionale in quel di Trigoria hanno contribuito a smuovere le acque in casa Roma. Incassata la disponibilità del ragazzo, i giallorossi hanno infatti formalizzato la prima offerta ufficiale per Crysencio Summerville.
Individuato come la pedina giusta per puntellare un reparto offensivo pronto a vivere un’estate densa di profondi cambiamenti, l’olandese è balzato in pole position nella lista dei desideri del club capitolini.
Per riuscire a chiudere il cerchio, però, la Roma sarà chiamata a ritoccare la prima offerta. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il West Ham ha infatti rispedito al mittente la proposta da 40 milioni di euro più cinque di bonus formalizzata da D’Amico nelle scorse ore.
Dal canto suo, la Roma è intenzionata a tornare al tavolo negoziale a stretto giro di posta per accontentare le richieste degli Hammers che si attestano sui 50 milioni di euro, forte della volontà del ragazzo che sta spingendo affinché la fumata bianca possa chiudere una trattativa ormai impostata nei suoi aspetti essenziali.