Dalla Juve alla Roma: la sgasata è servita

I giallorossi ci riprovano e sono pronti a stravolgere i piani: ecco tutti i dettagli

In procinto di imprimere l’accelerata decisiva per i diversi colpi in attacco sotto la lente di ingrandimento, la Roma non perde di vista il focus sulla corsia destra.

Metabolizzato il rifiuto di Celik – ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus – i giallorossi sono chiamati a stringere i tempi per il nuovo terzino. Benché le candidature di Dodo e Molina continuino ad essere molto calde, non sono affatto escluse sorprese di un certo tipo.

Rientra proprio in quest’alveo l’ultima indiscrezione lanciata da Il Messaggero, secondo cui la candidatura di Nicolò Savona potrebbe rappresentare un’opzione credibile nel caso in cui si palesassero i presupposti giusti.

Obiettivo concreto dell’Atalanta, che però al momento non ha affondato il colpo preferendo tergiversare, l’ex Juventus accetterebbe di buon grado un eventuale ritorno in Serie A.

Valutato circa 15 milioni di euro, il jolly italiano “lanciato” da Thiago Motta sarebbe dunque finito nella lista dei desideri della Roma; non ancora sfociati in trattative ufficiali, i sondaggi esplorativi dei capitolini potrebbero far saltare il banco.