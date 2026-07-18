Sostituto di Celik dall’Inter: la Roma sa già i prezzi | ASRL

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Il club giallorosso deve sostituire il turco, accasatosi alla Juventus in prestito

Il suo passaggio alla Juventus continua a far rumore in casa Roma, soprattutto per le modalità con cui Zeki Celik e i suoi agenti hanno calpestato un accordo totale per il rinnovo, facendo le visite mediche in gran segreto con la squadra bianconera.

Zeki Celik si dispera con la maglia della Turchia
Sostituto di Celik dall’Inter: la Roma sa già il prezzo | ASRL (Ansa Foto) – asromalive.it

Per carità, tutto legittimo, ci mancherebbe e semmai il vero colpevole della vicenda va individuato proprio a Trigoria, o forse in Texas, visto che lasciare un calciatore per più di 15 giorni senza un contratto espone a questi rischi. Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico vogliono voltare subito pagina.

Stando al Corriere dello Sport, oltre ai terzini puri, in casa giallorossa starebbe tornando di moda il nome di Carlos Augusto, valutato 25-30 milioni di euro dall’Inter e sul taccuino anche del Manchester United. Come Celik, il brasiliano coprirebbe due ruoli, anche se sulla fascia opposta, consentendo a Gasp di avere un’opzione in più anche in difesa.

Sempre in casa nerazzurra, secondo Asromalive.it va monitorata con attenzione anche la situazione di Benjamin Pavard. Abile a giostrare sia come esterno che come terzo di difesa a destra, il francese può lasciare Milano per circa 12-15 milioni di euro nel momento in cui i nerazzurri dovessero riuscire a chiudere per un nuovo difensore.

Qualora l’ex Bayern dovesse concedere sconti rispetto agli attuali 5 milioni di euro (bonus inclusi) percepiti a Milano, la Roma potrebbe farci un pensierino.