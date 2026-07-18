Sostituto di Celik dall’Inter: la Roma sa già i prezzi | ASRL

Il club giallorosso deve sostituire il turco, accasatosi alla Juventus in prestito

Il suo passaggio alla Juventus continua a far rumore in casa Roma, soprattutto per le modalità con cui Zeki Celik e i suoi agenti hanno calpestato un accordo totale per il rinnovo, facendo le visite mediche in gran segreto con la squadra bianconera.

Per carità, tutto legittimo, ci mancherebbe e semmai il vero colpevole della vicenda va individuato proprio a Trigoria, o forse in Texas, visto che lasciare un calciatore per più di 15 giorni senza un contratto espone a questi rischi. Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico vogliono voltare subito pagina.

Stando al Corriere dello Sport, oltre ai terzini puri, in casa giallorossa starebbe tornando di moda il nome di Carlos Augusto, valutato 25-30 milioni di euro dall’Inter e sul taccuino anche del Manchester United. Come Celik, il brasiliano coprirebbe due ruoli, anche se sulla fascia opposta, consentendo a Gasp di avere un’opzione in più anche in difesa.

Sempre in casa nerazzurra, secondo Asromalive.it va monitorata con attenzione anche la situazione di Benjamin Pavard. Abile a giostrare sia come esterno che come terzo di difesa a destra, il francese può lasciare Milano per circa 12-15 milioni di euro nel momento in cui i nerazzurri dovessero riuscire a chiudere per un nuovo difensore.

Qualora l’ex Bayern dovesse concedere sconti rispetto agli attuali 5 milioni di euro (bonus inclusi) percepiti a Milano, la Roma potrebbe farci un pensierino.