Ostacolo italiano per la Roma: il punto su Summerville

L’attaccante olandese è diventato il principale obiettivo dei giallorossi in attacco

Tutto ruota attorno a Crysencio Summerville, almeno fino alle prossime 24-48 ore. Scottata dai ribaltoni Greenwood e Celik, la Roma questa volta ha deciso di non dilungare troppo i tempi di attesa e tra oggi e domani si aspetta una risposta definitiva da parte del calciatore e del West Ham, in un senso o nell’altro.

ll club giallorosso ha messo sul piatto praticamente le stesse cifre programmate per l’affare Greenwood: 40 milioni per il cartellino e 4-4,5 milioni di euro per lo stipendio del calciatore. Rispetto ad un mese fa, l’ala olandese ha dato un’ampia apertura al club giallorosso, ma l’insidia della Premier League è sempre dietro l’angolo.

E così, come se non bastassero le possibili incursioni di Aston Villa (che sta per cedere Rogers) e Manchester United (che potrebbe vendere Rashford), nelle ultime ore dall’Inghilterra si parla anche di un importante ritorno di fiamma da parte del Tottenham, con Roberto De Zerbi che ha chiesto l’arrivo di un’ala sinistra. C’è un ostacolo italiano, dunque, sul percorso della Roma che, tuttavia, è la squadra al momento più attiva su questo fronte.