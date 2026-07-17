Non solo Dodo e Molina, la Roma sfida le big per l’erede di Celik

Inter e Napoli avvisate, la squadra giallorossa irrompe sul calciomercato degli esterni destri

La doccia gelata Zeki Celik non ha lasciato ripercussioni troppo pesanti tra i tifosi della Roma che, anzi, hanno quasi festeggiato per il passaggio del turco alla Juventus, ma condizionerà molto sia gli umori di Gian Piero Gasperini, sia le nuove strategie di calciomercato dei giallorossi.

Se prima era sufficiente incorporare un solo esterno a tutta fascia, con Diego Moreira come obiettivo principale, ora sarà necessario ingaggiarne almeno due per completare la rosa in maniera competitiva anche per la Champions League.

Con l’incognita Angelino, Tony D’Amico si trova di fronte ad un bivio: prendere un esterno destro e uno sinistro lasciando Wesley sulla fascia mancina o prendere due esterni sinistri riportando il brasiliano a destra, nel suo ruolo naturale.

Sin dalle ore immediatamente successive allo smacco Celik, in ottica giallorossa sono iniziati a circolare nuovamente i nomi di Dodo e Molina, seguiti anche dall’Inter e dal Napoli. Il giocatore della Fiorentina e quello dell’Atletico Madrid non sono tuttavia gli unici fronti di battaglia con altre squadre italiane.

Durante i colloqui con il Genoa per Dovbyk, i giallorossi hanno chiesto informazioni su Norton-Cuffy, che ha gli stessi agenti di Endrick. Un altro profilo interessante è Arnau Martinez che può lasciare il Girona con una clausola rescissoria di soli 8 milioni di euro. Lo spagnolo piace anche alla Lazio, ma di recente è stato il Betis il club che si è mosso con maggiore convinzione.

Un altro nome che piace a Trigoria è quello di Vanderson. L’esterno del Monaco ha lo stesso agente di Dodo ed è finito anche sul taccuino interista di recente, così come Belghali, in uscita dal Verona. Secondo TMW si monitora anche Zakaria El Ouahdi, valutato 15 milioni dal Genk.