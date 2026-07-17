Summerville dice sì alla Roma: accordo in via di definizione

Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro dell’olandese sono sempre più bollenti

La Roma fa sul serio per Crysencio Summerville e conta di imprimere la svolta tanto attesa nei prossimi giorni. Memorizzata la richiesta del West Ham, i giallorossi hanno fatto breccia nel giocatore con il quale l’accordo è ormai sempre più vicino.

A rivelarlo è stato Matteo Moretto con un video pubblicato sul suo profilo YouTube nel quale, approfondendo la questione, il giornalista ha fornito ragguagli importanti in merito alla situazione.

Moretto ha infatti spiegato come l’intesa tra la Roma e il ragazzo sia davvero ad un passo: notevoli i passi in avanti nella trattativa, frutto del pregevole lavoro ai fianchi effettuato dall’area mercato giallorossa.

Ad ogni modo resta ancora da convincere il West Ham, tutt’altro che disposto a fare sconti: serviranno almeno 50 milioni di euro per provare a far saltare il banco e la speranza che non si creino i presupposti per un’asta internazionale da capogiro.