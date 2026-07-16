Calciomercato Roma, Garnacho rifiutato da due big italiane

L’attaccante argentino nato in Spagna lascerà il Chelsea in estate

La sua situazione era già chiara da diverse settimane, ma nei giorni scorsi Xabi Alonso ha voluto mettere i puntini sulle i, dichiarando pubblicamente che Alejandro Garnacho è fuori dal progetto e lascerà il Chelsea nel corso di questa finestra di calciomercato.

Nato a Madrid il primo luglio del 2004, l’attaccante esterno ha scelto di rappresentare la nazionale argentina ma dopo la disastrosa stagione con i Blues non è stato preso in considerazione da Scaloni. Ora, dopo una sola stagione a Londra, l’ex Manchester United dovrà preparare nuovamente i bagagli, ma ancora non si sa la direzione del prossimo viaggio.

Dopo la prima offerta di un prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, la Roma ha deciso di prendersi una pausa di riflessione davanti alle richieste londinesi da 50 milioni di euro, ma non è l’unico club italiano contattato da a genti e intermediari, come già detto da noi lo scorso primo giugno.

Secondo Ekrem Konur, tuttavia, l’Inter avrebbe subito rifiutato il calciatore, mentre la Juventus dopo alcune riflessioni iniziali si sarebbe defilata di recente. L’altra squadra è il Napoli che avrebbe tuttavia bisogno di vendere prima di considerare eventuali offerte ufficiali.