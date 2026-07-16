Accordo da 40 milioni e firma: la Roma lo aveva mollato

Visite mediche e annuncio imminente per l’attaccante esterno

La missione ala è ancora aperta in casa Roma. Dopo aver mollato Mason Greenwood, il club giallorosso ha ripreso in mano un dossier molto caro a Gian Piero Gasperini, incontrando gli agenti di Crysencio Summerville per imbastire una trattativa alle stesse cifre stanziate per l’inglese: 40 milioni per il cartellino e 4/4,5 milioni al calciatore.

Tony D’Amico aspetta una risposta entro questa settimane, prima di virare eventualmente su piste alternative. Tra queste, è già possibile depennarne almeno una, visti gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Accostato, più a gennaio che negli ultimi giorni, anche a Inter, Juventus e Roma, Christos Tzolis è davvero ad un passo dal trasferimento all’Arsenal. Dopo aver raggiunto da tempo quello con il calciatore, secondo The Athletic nelle ultime ore i Gunners hanno raggiunto anche un accordo totale con il Bruges per l’acquisto dell’attaccante greco.

Nelle casse del club belga finiranno 40 milioni di euro. Autore di 22 gol e 29 assist in tutte le competizioni la scorsa stagione, il 24enne ellenico sostituirà Trossard, trasferitosi al Besiktas e non il partente Gabriel Martinelli, accostato anche a Juventus e Roma.