Uragano Bayern su Juve e Roma: maxi assegno

Il club bavarese irrompe di prepotenza e può lasciare a bocca asciutta bianconeri e giallorossi

Un acquisto per la Juventus e zero per la Roma. A ritiro già iniziato e a poco più di un mese dall’inizio del campionato, bianconeri e giallorossi si trovano praticamente nella stessa condizione, quella di far coesistere un mercato in entrata ambizioso con la necessità di sfoltire la rosa.

Nonostante l’apparente immobilismo, la dirigenza giallorossa sta lavorando alacremente per regalare a Gian Piero Gasperini almeno due o tre rinforzi prima della partenza per il Galles, fissata il prossimo 31 luglio. Tony D’Amico sta lavorando in maniera particolare sul rafforzamento degli esterni, con Diego Moreira, Crysencio Summerville e Alejandro Garnacho come i nomi più caldi.

La scorsa settimana, tuttavia, si è parlato anche di alcuni sondaggi per Gabriel Martinelli. Accostato anche alla Juve, l’attaccante dell’Arsenal ha tuttavia una valutazione molto alta. Come se non bastasse l’ingaggio da oltre 8 milioni di euro netti, nelle ultime ore si vocifera di una concorrenza nutrita ed ingombrante.

Secondo Ekrem Konur, infatti, oltre ai due club italiani, anche Bayern Monaco, Manchester United e Newcastle sarebbero sulle tracce del 25enne. Non tutti i mali vengono per nuocere, tuttavia, visto che i Red Devils stanno considerando Martinelli dopo aver allentato la presa su Summerville.