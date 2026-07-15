Dal Barcellona alla Juve: arriva al posto di Soulé

Gli ultimi movimenti in attacco coinvolgono anche il calciomercato della Roma

Al grande entusiasmo per il ritorno in Champions League dopo sette stagioni, finora non hanno fatto seguito le auspicate soddisfazioni in sede di calciomercato per la Roma. Rese complicate dai soliti paletti del fair play finanziario, le strategie giallorosse hanno subito un rallentamento anche per la telenovela Mason Greenwood.

Tra entrate e uscite, ci sarà grande movimento soprattutto nel reparto offensivo e sulle fasce, con i nomi di Diego Moreira, Crysencio Summerville, Alejandro Garnacho e Nicolò Tresoldi che sono in cima alla lista di Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico. In uscita, una delle piste più calde resta quella di Matias Soulé.

L’attaccante argentino è finito nei radar di Aston Villa, Fulham, Sunderland e, persino, Juventus. Ironia della sorte, tutte queste squadre secondo Transferfeed sono anche sulle tracce di Roony Bardghji. Ventenne di piede mancino, l’ala svedese può rappresentare un’alternativa al numero 18 giallorosso e potrebbe essere venduto dal Barcellona per 20-25 milioni di euro con diritto di riacquisto.