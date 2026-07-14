Non ha convinto la Roma: adesso c’è l’Inter

Il calciomercato di giallorossi e nerazzurri entra nel vivo con una reazione a catena

Tornati a lavoro entrambi nella giornata di ieri, Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu stanno vivendo un calciomercato sin qui avaro di soddisfazioni. La Roma è reduce dal voltafaccia degli agenti di Mason Greenwood, mentre l’Inter ha visto saltare l’affare Palestra dopo l’inserimento decisivo del Chelsea, ma non solo.

Sin qui, i nerazzurri hanno sbattuto contro il Liverpool sul fronte Curtis Jones e hanno dovuto rinunciare anche a Khalaili, che non ha superato la seconda parte di visite mediche richieste dal Coni. La fascia destra sta così diventando una maledizione per i nerazzurri, che hanno messo nel mirino anche alcuni calciatori accostati ai giallorossi capitolini.

Piste che, tuttavia, dopo la scelta di Gasp e D’Amico ricaduta su Diego Moreira, sono finite un po’ in secondo piano. È il caso di Dodo e di Molina. Su quest’ultimo, in particolare, sono molto interessanti le indiscrezioni riportate da Niccolò Schira.

Secondo il giornalista, l’esterno dell’Argentina è stato proposto all’Inter da un intermediario italiano. In scadenza a giugno 2028, l’ex Udinese può lasciare l’Atletico Madrid dopo il rientro dai Mondiali.