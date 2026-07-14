Calciomercato, Roma su Endrick: ecco la formula

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Il club giallorosso sta seguendo anche l’attaccante brasiliano del Real Madrid

Tra attaccanti esterni, trequartisti e prime punte, uno dei reparti più affollati in casa Real Madrid è senza dubbio quello avanzato. Lo stesso Bernardo Silva, nonostante abbia studiato negli ultimi anni da mezzala, ha comunque attitudini abbastanza offensive.

Endrick esulta con la maglia del Brasile
Calciomercato, Roma su Endrick: ecco la formula (Ansa Foto) – asromalive.it

Tornando all’attacco, uno dei calciatori maggiormente attenzionati in Europa è senza dubbio Endrick. Reduce da un Mondiale deludente, il giovane brasiliano ha collezionato 8 gol e 8 assist in 21 presenze con il Lione, dando nuova linfa ad una carriera che sembrava ormai arenata a Madrid.

Secondo gazzetta.it, anche la Roma è interessata al calciatore e sta studiando la strategia per provare a portare il calciatore nella Capitale in prestito. L’ostacolo può essere rappresentato dai cattivi rapporti tra i Friedkin e Mourinho, ma anche dalla concorrenza, rappresentata dal Lione, dalle big brasiliane e da alcune squadre inglesi. In passato, il calciatore è stato seguito anche dall’Inter.

 