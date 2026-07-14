Calciomercato, Roma su Endrick: ecco la formula

Il club giallorosso sta seguendo anche l’attaccante brasiliano del Real Madrid

Tra attaccanti esterni, trequartisti e prime punte, uno dei reparti più affollati in casa Real Madrid è senza dubbio quello avanzato. Lo stesso Bernardo Silva, nonostante abbia studiato negli ultimi anni da mezzala, ha comunque attitudini abbastanza offensive.

Tornando all’attacco, uno dei calciatori maggiormente attenzionati in Europa è senza dubbio Endrick. Reduce da un Mondiale deludente, il giovane brasiliano ha collezionato 8 gol e 8 assist in 21 presenze con il Lione, dando nuova linfa ad una carriera che sembrava ormai arenata a Madrid.

Secondo gazzetta.it, anche la Roma è interessata al calciatore e sta studiando la strategia per provare a portare il calciatore nella Capitale in prestito. L’ostacolo può essere rappresentato dai cattivi rapporti tra i Friedkin e Mourinho, ma anche dalla concorrenza, rappresentata dal Lione, dalle big brasiliane e da alcune squadre inglesi. In passato, il calciatore è stato seguito anche dall’Inter.