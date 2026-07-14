Roma, concorrenza e prezzo: il punto su Danilo | ASRL

Il centrocampista brasiliano è stato accostato nuovamente ai colori giallorossi

Reduce da un Mondiale con il Brasile in chiaroscuro sia a livello di squadra, sia a livello individuale (appena 43 minuti in 4 presenze), Danilo Santos è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato e nelle ultime ore è stato accostato nuovamente alla Roma.

Secondo UOL Esporte, il club giallorosso sarebbe una delle quattro squadre europee interessate al calciatore, insieme a Galatasaray, Newcastle e Zenit. L’ultima e più concreta offerta fatta al Botafogo è stata tuttavia quella del Palmeiras, che ha proposto 25 milioni di euro più il cartellino di Naves.

In caso di cessione, i bianconeri di Rio preferirebbero la soluzione estera, ma partono da una valutazione di almeno 30 milioni di euro. Una cifra importante, che i giallorossi potrebbero affrontare solo in caso di partenza di uno tra El Aynaoui o Koné. Lo stesso problema ce l’ha anche il Milan, accostato in passato al 25enne, ma obbligato a sfoltire il reparto mediano prima di poter affrontare una spesa simile.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, prima dell’inizio del Mondiale l’agente di Danilo è stato a San Pietroburgo per parlare con lo Zenit, ma bisogna fare attenzione anche ai possibili movimenti in Premier League. Il mancino di Salvador può diventare di moda non solo al Newcastle, dove il suo agente sta provando a spostare Bruno Guimaraes, ma anche al Chelsea, dove il suo agente ha da poco spostato Andrey Santos e al Manchester United, che ha mollato sull’altare Ederson e segue anche Koné.