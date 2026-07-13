Clausola, sì alla Roma e annuncio ufficiale: il punto su Garnacho

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulla trattativa per l’attaccante argentino

Dopo una sola stagione, abbastanza anonima in realtà, il Chelsea è pronto a salutare Alejandro Garnacho. Il nuovo manager Xabi Alonso ha già dato il via libera alla partenza dell’ala argentina, chiedendo almeno un rinforzo sulle fasce offensive.

Come anticipato un mese e mezzo fa, l’interesse della Roma e di Gian Piero Gasperini nei confronti del 22enne è reale e si è concretizzato negli ultimi giorni con i primi contatti concreti tra club. Una volta ottenuto il sì del calciatore, il club giallorosso ha sondato il terreno per un’operazione alla Malen, in prestito con un diritto di riscatto legato a condizioni non difficilissime.

Per ora, e sottolineiamo per ora, i Blues continuano a preferire una cessione a titolo definitivo, partendo da una valutazione di 45-50 milioni di euro. Una cifra legittimata dai sondaggi arabi, ma che potrebbe essere destinata a diminuire col passare del tempo. Come ricorda Team Talk, tuttavia, spettatore interessato della vicenda è anche il Manchester United, che aveva inserito nel contratto di cessione una clausola per il 10% sulla futura rivendita del ragazzo, seguito anche dal Napoli.

Nel frattempo, l’annuncio di Xabi Alonso ha praticamente ufficializzato l’addio del giocatore: “Su di lui c’è l’interesse di altri club, spero che le cose finiscano nel modo migliore per tutti”.