Accordo e scambio col Como: bye bye Roma

C’è grande movimento attorno alle due partecipanti alla prossima Champions League

Dopo la clamorosa rimonta su Juventus e Milan, Como e Roma rappresenteranno due novità importanti nella prossima edizione della Champions League. Per affrontare al meglio i grandi palcoscenici europei, Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini sperano in un calciomercato importante e i lariani fino a questo momento sembrano essere partiti con il piede giusto.

Nel giorno del raduno a Trigoria, Tony D’Amico spera di materializzare anche qualche movimento in entrata, dopo aver lavorato alacremente sul fronte rinnovi. L’arrivo a Trigoria di Dan Friedkin servirà per imporre un’accelerazione alle strategie di mercato dei capitolini, che di recente hanno coinvolto anche i lariani.

Nei giorni scorsi, infatti, ai giallorossi è stato accostato anche il nome di Assane Diao come potenziale obiettivo sulle fasce offensive. Detto che le priorità a Trigoria oggi rispondono ai nomi di Diego Moreira e Alejandro Garnacho, l’attaccante senegalese è al centro di un potenziale scambio con i giallorossi… di Istanbul.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex Betis potrebbe finire nella trattativa con il Galatasaray per Davinson Sanchez. Il difensore colombiano ha già trovato un’intesa verbale con il Como che, tuttavia, si è visto respingere un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Ora, l’interesse del Gala per Diao potrebbe rappresentare un grimaldello importante per provare a sbloccare la situazione, anche se secondo il club lombardo, la valutazione dell’attaccante è superiore rispetto a quella del difensore.