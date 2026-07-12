Bruno Guimaraes sulla strada della Roma: un incrocio dopo l’altro

Da un brasiliano all’altro: l’affare a doppia cifra non passa affatto inosservato

Pur dando priorità all’acquisto dell’esterno offensivo tanto chiesto da Gasperini, la Roma non vuole precludersi occasioni di un certo tipo anche a centrocampo, reparto da tempo sotto la lente di ingrandimento di Tony D’Amico.

Stando così le cose non sorprendono affatto le ultime indiscrezioni trapelate dal Brasile secondo cui anche i giallorossi si sarebbero messi sulle tracce di Danilo, centrocampista del Botafogo reduce da una stagione particolarmente brillante.

Secondo quanto riferito da UOL Esporte, però, la Roma sarà chiamata a battere una concorrenza piuttosto folta per riuscire a mettere le mani sul 25 enne ex Nottingham Forest.

Valutato circa 30 milioni di euro dai brasiliani, Danilo farebbe gola infatti a non pochi club: in tempi e in modi diversi Zenit, Galatasaray e Newcastle hanno lanciato segnali di gradimento nei suoi confronti.

I Magpies – in particolare – potrebbero avere la liquidità sufficiente per far saltare il banco soprattutto se dovessero concretizzare la cessione di Bruno Guimaraes, al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. In tutto questo, infine, da non scartare neanche la candidatura del Palmeiras.