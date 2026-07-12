Roma forza quattro: l’arrivo di Friedkin sblocca i colpi

A Trigoria si rivedrà Ryan, pronto a dare il via libera definitivo ad almeno quattro operazioni

A gennaio la sua presenza fu fondamentale per sbloccare l’arrivo di Donyell Malen, in Primavera il suo arrivo diede un segnale importante per la rincorsa Champions League, ora Gian Piero Gasperini spera che l’imminente arrivo di Dan Friedkin possa confermare il vecchio adagio del “non c’è due senza tre”, sbloccando definitivamente un calciomercato sin qui dormiente.

In coincidenza dell’inizio del ritiro della squadra, il magnate americano riapparirà a Trigoria per compiere gli ultimi step necessari sia sul fronte rinnovi, sia su quello degli acquisti. Nelle prossime ore verranno ratificati ufficialmente gli accordi già raggiunti con Zeki Celik e Paulo Dybala e si proverà ad avvicinarsi ulteriormente alla fumata bianca con Lorenzo Pellegrini.

Ma l’approdo di Friedkin nella Capitale viene visto come viatico importante anche per il mercato in entrata. Stando al Corriere dello Sport, nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera definitivo all’offerta da circa 35 milioni di euro complessivi per Diego Moreira, vero e proprio pallino di Gasp e di Tony D’Amico.

Il belga ha già dato ampia disponibilità al club giallorosso, dove vedrebbe il suo ingaggio più che raddoppiato (da 850mila euro a 2 milioni a stagione). Grazie alla mediazione dell’agente Jorge Mendes, il club giallorosso spera che lo Strasburgo possa rivedere al ribasso le iniziali richieste da 50 milioni circa.

Più o meno la stessa cifra chiesta dal Chelsea per Alejandro Garnacho, altro grande obiettivo giallorosso che sarebbe molto entusiasta di raggiungere il suo idolo Paulo Dybala nella Capitale. La Roma spera che i Blues possano accettare una formula alla Malen, legando il riscatto a condizioni non impossibili, come la mera qualificazione ad una coppa europea. Sprint Roma su tutti i fronti, dunque, per scoraggiare la concorrenza, anche quella di Juve, Milan e Napoli.