La Juve copia la Roma: sprint per l’attaccante

La “Vecchia Signora” dopo i giallorossi: il nuovo affondo spariglia le carte ritagliando nuovi margini di manovra

Molto propositiva in questo frangente della sessione estiva se non altro alla voce di sondaggi e contatti esplorativi, la Roma non vuole lasciare nulla di intentato e ha messo in cima alla lista dei suoi desideri non pochi attaccanti.

Con Tresoldi, Garnacho e Moreira che continuano ad essere profili molto credibili per i capitolini, D’Amico non ha affatto abbandonato anche la pista che porta a Mika Godts.

Protagonista di una stagione sfavillante impreziosita da 17 gol e 15 assist, l’ala belga ha calamitato l’interesse di non pochi club in Italia e all’estero.

Secondo quanto riferito da VoetballNieuws, oltre ai giallorossi e al Milan anche alla Juventus starebbe monitorando con attenzione l’evolversi della situazione.

Impossibilita a muovere passi concreti senza aver prima sbloccato cessioni di un certo tipo, la “Vecchia Signora” avrebbe comunque lanciato segnali di gradimento all’indirizzo di Godts.

Ad ogni modo le tante pretendenti sono già state avvisate: l’Ajax non ha alcuna intenzione di privarsi della sua stella se non a fronte di un’offerta da 40-45 milioni di euro. La pista per un suo eventuale arrivo in Serie A è dunque molto complicata.