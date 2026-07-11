La Juve lo lascia andare, la Roma ci fa un pensierino: colpo d’ala

Nuovo possibile intreccio di calciomercato tra bianconeri e giallorossi

Alle prese con la necessità di vendere per sfoltire la rosa, ma anche per soddisfare i parametri dell’UEFA in materia di fair play finanziario, Juventus e Roma devono ancora decollare dalla pista del calciomercato, anche se di interessamenti concrete e trattative reali ce ne sono davvero parecchie.

I bianconeri hanno acquistato il solo Ekhator, mentre il club giallorosso è ancora fermo a zero acquisti. Una situazione determinata sicuramente dal settlement agreement, ma anche dalla lunghissima trattativa Greenwood. Perso per sempre l’attaccante inglese, Tony D’Amico ha attivato già da tempo alcune piste alternative.

Tra queste, secondo TeleRadioStereo ce ne sarebbe anche una che porta direttamente a Londra, sponda Arsenal, Secondo l’emittente romana, infatti, il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni su Gabriel Martinelli. Reduce da una stagione in chiaroscuro a livello personale, l’attaccante italo-brasiliano è stato messo sul mercato dai Gunners.

In scadenza il 30 giugno del 2027, il 25enne di Sao Paulo con passaporto italiano rappresenta senza dubbio una buona occasione di mercato, a patto che il calciatore riveda al ribasso il suo ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Tornando alla Juve, il calciatore è stato proposto anche ai bianconeri, che gradiscono il calciatore ma al momento non possono affondare.