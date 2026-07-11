Prima offerta Roma per Diego Moreira: cifre, dettagli e clausole

Come raccontato nel pomeriggio, D’Amico vuole accelerare per l’esterno belga

Due colpi in uno e a costi inferiori rispetto a Mason Greenwood: è questa la strada che ha deciso di intraprendere la Roma non appena ha capito il gioco al rialzo del padre dell’inglese, virando con decisione su Diego Moreira.

Per non rischiare di dover fare i conti con la concorrenza, anche italiana, Tony D’Amico ha deciso di accelerare sull’esterno belga per cercare di evitare brutte sorprese per un profilo che piace da matti al ds giallorosso sin dai tempi dell’Atalanta e che convince molto anche Gian Piero Gasperini.

Abile a giostrare sia come esterno a tutta fascia che come esterno d’attacco, il 21enne dello Strasburgo tramite il suo agente Jorge Mendes ha già fatto sapere di gradire la destinazione capitolina e per questo, secondo Gianluca Di Marzio, a Trigoria hanno preparato un’offerta da 30 milioni di euro più una clausola per il10% sulla futura rivendita.

Il club francese parte da una richiesta di almeno 10-15 milioni di euro in più, ma il super agente portoghese è già al lavoro per provare a impostare l’operazione su cifre più alla portata per la Roma. Per quanto riguarda lo stipendio, non si riscontrano particolari problemi visto che l’ingaggio attuale è inferiore al milione di euro a stagione.