Lotta tra ex per Dovbyk: e se portasse il nuovo esterno?

Il futuro dell’attaccante ucraino continua ad orientare le scelte di calciomercato

Protagonista di una stagione da dimenticare anche a causa degli infortuni, Artem Dovbyk è uno dei calciatori messi in vendita dalla Roma, come testimonia anche l’interessamento concreto dei giallorossi per Nicolò Tresoldi.

Voluto fortemente nella Capitale da Daniele De Rossi, l’attaccante ucraino è un grande obiettivo di mercato proprio del Genoa, con il pressing costante di DDR per convincerlo a raggiungerlo in Liguria. Ma il tecnico di Ostia non è l’unico ex mentore che vorrebbe tornare a lavorare con il 29enne ucraino.

Secondo Flavio Maria Tassotti, infatti, l’Ajax resta interessato al calciatore su indicazione di Michel. L’ex tecnico del Girona è stato quello che ha valorizzato meglio Dovbyk nel fantastico anno della storica qualificazione in Champions League.

Stando al giornalista, i lancieri stanno ragionando sia sull’elevato ingaggio, sia sull’età del calciatore, difficilmente rivendibile con una plusvalenza, ma la situazione potrebbe sbloccarsi nel caso in cui la Roma dovesse accettare il prestito con una partecipazione all’ingaggio.

E se l’interesse olandese per Dovbyk possa fungere da trampolino per l’eventuale arrivo di Godts in giallorosso? Per ora non si parla ancora di questo scenario, ma chissà cosa succederà nei prossimi giorni.