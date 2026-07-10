Scaricato dalla Juve, proposto alla Roma: Gasp aveva già detto sì

L’incrocio tra bianconeri e giallorossi potrebbe nuovamente riaccendere le carte in tavola

La ricerca di un nuovo esterno offensivo prosegue senza soluzione di continuità per una Roma che, dopo aver memorizzato il dietrofront ormai definitivo di Mason Greenwood, sta setacciando il mercato alla ricerca di opzioni intriganti.

Tra contatti top secret e depistaggi vari, un ruolo importante potrebbe essere ritagliato da quelle proposte che, inizialmente sotto traccia, potrebbero prendere piede nel caso in cui si concretizzassero le condizioni propizie.

Rientra proprio in quest’alveo l’ultima indiscrezione riferita da Luca Gramellini secondo cui alla Roma sarebbe stato proposto Nico Gonzalez.

Vecchio pallino di Gasperini, che aveva già lanciato attestati di stima importanti nei suoi confronti quando sedeva sulla panchina dell’Atalanta, l’attaccante argentino sta meditando sul suo futuro.

Nonostante la volontà del ragazzo di continuare la sua esperienza all’Atletico Madrid, al momento i due club sono lontani dal trovare l’accordo definitivo. Situazione di stallo che, in un mosaico ancora tutto da comporre, potrebbe propiziare l’inserimento a sorpresa di nuovi club.

La Juve valuta Nico Gonzalez non meno di 30 milioni di euro ma la sensazione è che possa decidere di avallarne la cessione anche ad un costo leggermente più basso: staremo a vedere se e quali possano essere i passi della Roma.