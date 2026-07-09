40 milioni e sgarbo all’Inter: alla Roma al posto di Greenwood

Il club giallorosso non perde tempo e si attiva per le alternative all’inglese

Complice anche il mancato invio di un’offerta ufficiale in tempi consoni, il richiamo dei soldi ha allontanato Mason Greenwood dalla Roma. Pronto a percepire un ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello accordato con la Roma, l’attaccante inglese è sempre più vicino al Fenerbahçe, anche se l’intesa con il Marsiglia non è ancora definita in tutti gli aspetti.

Il club giallorosso, dal canto suo, non sta certo a guardare con le mani in mano e nei prossimi giorni è pronta a concretizzare l’assalto alle piste alternative, nella speranza di poter agire in tempi più celeri e non incorrere in nuove e brutte sorprese.

Uno dei nomi che sta tornando prepotentemente di moda in queste ore è quello di Dan Ndoje. Atteso dal proibitivo ottavo di finale contro l’Argentina ai Mondiali, l’esterno svizzero sta riscattando la pessima stagione vissuta al Nottingham Forest con la maglia della Svizzera.

Il calciatore piace da tempi non sospetti anche all’Inter, ma secondo Leggo la Roma potrebbe prendere in mano in maniera concreta il dossier nelle prossime ore. Il prezzo da 40 milioni di euro può anche non rappresentare un ostacolo, ma i giallorossi potrebbero doversi scontrare con un interesse crescente dopo i Mondiali nei confronti del ragazzo, che guadagna circa 3,5 milioni a stagione, bonus inclusi.