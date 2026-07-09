La Roma chiama il Como: 25 milioni in riva al Lago

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Il club giallorosso ha messo nel mirino un calciatore di Cesc Fabregas

Grazie ad un finale di stagione praticamente perfetto, Como Roma si sono qualificate a braccetto alla prossima Champions League, estromettendo le meglio attrezzate Juventus Milan. Per onorare al meglio la partecipazione alla massima competizione europea per club, le due dirigenze sono a caccia di rinforzi importanti.

Fabregas e Gasperini si abbracciano a bordo campo
La Roma chiama il Como: 25 milioni in riva al Lago (Ansa Foto) – asromalive.it

I lariani, in realtà, sono un bel pezzo avanti, avendo già acquistato Couto, Kaiki, Milla e ha riscattato Nico Paz dal Real Madrid. Impantanatasi nella trattativa Greenwood, invece, la squadra giallorossa non ha ancora ingaggiato nuovi rinforzi.

Gian Piero Gasperini ha predicato calma e fiducia nell’ultima intervista, ma spera di riuscire ad ottenere qualche nuovo innesto entro l’inizio del precampionato, fissato al prossimo 13 luglio. Due ali, un esterno tutta fascia e un attaccante centrale sono le priorità in questo momento ed è proprio sulle fasce che i destini di Fabregas e Gasp possono incrociarsi.

Secondo Transferfeed, infatti, Tony D’Amico avrebbe avviato dei contatti esplorativi per Assane Diao. L’ala senegalese piace anche allo Sporting CP e viene valutato non meno di 25-30 milioni di euro, avendo un contratto fino al 30 giugno del 2029.

Acquistato dal Betis per 12 milioni nel gennaio del 2025, il 20enne senegalese ha collezionato 10 gol e 3 assist in 39 presenze con il Como e in passato è stato accostato anche alla Juventus.