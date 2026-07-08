Telenovela Greenwood: nuove cifre e accordo sdoppiato

Le ultime indiscrezioni dalla Francia sulla telenovela del calciomercato giallorosso

Inseguito per più di un mese, con tanto di presunto accordo verbale con il calciatore, Mason Greenwood rischia di fare la fine di Richard Rios e di attraccare presso altri lidi. Il soprasso del Fenerbahçe sulla Roma è stato deciso e, a meno di nuovi ribaltoni, decisivo, favorito anche dal congelamento della trattativa da parte dei giallorossi.

Mentre in Turchia già da giorni parlano di un calciatore atteso in ritiro già nel weekend, dalla Francia giungono ora nuovi elementi sulla trattativa con il club di Istanbul. Nel confermare che l’ingaggio offerto all’ex Getafe si attesta sui 10 milioni di euro, bonus inclusi, RMC Sport fornisce dei dettagli molto interessanti sulle cifre dell’accordo con il Marsiglia, ma anche sulle modalità di pagamento.

Secondo il media transalpino, infatti, il Fenrbahçe avrebbe chiuso con l’OM a 40 milioni di euro e sarebbe andato successivamente dal Manchester United per trattare a parte la cifra destinata ai Red Devils, che detenevano ancora un 40% sulla futura rivendita. Un doppio e separato accordo, dunque, per arrivare alla fumata bianca, anche se questa versione dei fatti è tutta da verificare.