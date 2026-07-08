Doppio ultimatum a Greenwood: alternativa già in sede

Continuano a tenere banco le indiscrezioni sul futuro dell’attaccante inglese

Non è ancora terminata la telenovela Mason Greenwood. Il Marsiglia nelle ultime ore ha ricevuto una seconda offerta da parte del Fenerbahçe, che ha promesso al padre agente un ingaggio vicino ai 10 milioni di euro bonus inclusi, mentre la Roma non ha ancora strutturato la proposta da 45 milioni complessivi da recapitare ai provenzali.

Nelle scorse ore, Ugo Trani ha parlato di un ultimatum giallorosso al calciatore, perché il papà avrebbe provato a giocare a rialzo dopo la ricca proposta turca. Ma questo non sarebbe l’ultimo aut aut legato al futuro dell’attaccante inglese.

Secondo Yağız Sabuncuoğlu, infatti, dopo essersi avvicinata di più ai 50 milioni di euro offerti dal club francese, che continua a non voler scendere da questa cifra, la dirigenza di Istanbul ha fatto sapere all’OM che non verrà compiuto alcun ulteriore passo per alzare la proposta.

Il più classico dei “prendere o lasciare”, insomma, certificato anche dalla trattativa con piste alternative. Lo stesso giornalista turco ha raccontato di una missione in Turchia dell’agente di Malcom, ricevuto nella sede del Fenerbahçe per iniziare a trattare con i dirigenti.

Greenwood resta, tuttavia, la priorità e secondo Fanatik ci sarebbe già un principio d’accordo sulla base di 45 milioni più 5 di bonus.