Non solo Tresoldi: un altro bomber ha detto sì alla Roma

Gian Piero Gasperini vuole anche un attaccante centrale che possa competere con Malen

Parliamoci chiaro, senza l’arrivo di Donyell Malen a gennaio la Roma non sarebbe mai riuscita a piazzare la clamorosa rimonta su Juventus e Milan e a qualificarsi in Champions League. Non appena è arrivato a Trigoria la scorsa estate, Gian Piero Gasperini ha sottolineato l’importanza di avere un attacco forte e completo e il ritornello non è cambiato a distanza di un anno.

Due ali e un centravanti. Son queste, secondo il tecnico piemontese, le priorità di calciomercato del club giallorosso, che vorrebbe provare ad accontentarlo, a partire dalla pista Mason Greenwood. L’offerta romanista (45 milioni) sarà inferiore alla richiesta del Marsiglia (55 milioni), ma sin qui Tony D’Amico ha potuto contare su un’intesa di massima con il calciatore e sulla pazienza, ma il padre non aspetterà in eterno.

Per quanto riguarda il ruolo di vice Malen, Gasp ha individuato in Nicolò Tresoldi uno dei profili preferiti. Il bomber italo-tedesco piace per ragioni tecnico-tattiche ed anagrafiche e ha già detto sì alla corte giallorossa. Affinché inizi una vera e propria trattativa con il Bruges, che valuta il ragazzo 25 milioni di euro, è tuttavia necessaria la cessione di Artem Dovbyk.

Lo stesso discorso vale per un altro pallino di Gasp, Gianluca Scamacca che, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe avuto nuovi contatti con il suo ex allenatore, con cui ha ottimi rapporti, ribadendo la disponibilità ad un eventuale trasferimento nella Capitale. Ad oggi, tuttavia, è difficile prevedere una partenza del calciatore, molto stimato da Maurizio Sarri.