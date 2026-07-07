Dalla Roma alla Juventus: il punto su Massara

L’ex direttore sportivo giallorosso può tornare subito in sella
Dopo aver salutato la Roma al termine della scorsa stagione, caratterizzata da diverse frecciatine di Gasperini anche in pubblico, Frederic Massara potrebbe ripartire subito e farlo all’interno della Juventus, estromessa dalla Champions League proprio dal grande recupero giallorosso.
Da sempre in ottimi rapporti con Giovanni Carnevali, l’ex direttore sportivo romanista è stato individuato come un candidato serio al ruolo di direttore tecnico della Vecchia Signora.
Secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbero già stati i primi contatti tra i bianconeri e Massara, che potrebbe così lavorare nella sua Torino.