La Juve sblocca l’intreccio El Aynaoui-Koné: reazione a catena

I due centrocampisti della Roma sono al centro del mercato grazie ad un ottimo Mondiale

Giovedì 9 luglio alle 22 si troveranno l’uno di fronte all’altro per conquistare l’accesso alle semifinali del Mondiale. Annunciata come la sfida tra due delle squadre più belle e convincenti di questa rassegna iridata, Francia-Marocco sarà anche una battaglia a tinte giallorosse, con Manu Koné e Neil El Aynaoui avversari per un giorno.

Una sfida che il centrocampista ex Lens fino ad un anno e mezzo fa pensava di poter giocare dall’altra parte della barricata, visto che ha scelto di sposare la causa marocchina solamente dopo l’arrivo alla Roma. Tra i migliori interpreti del ruolo in questa Coppa del Mondo, il numero 8 e il numero 17 romanisti sono al centro di numerosi indiscrezioni di calciomercato.

Per entrambi si parla molto di Premier League, ma il loro futuro potrebbe essere condizionato anche dalle mosse di mercato della Juventus, almeno in parte. Secondo Team Talk, infatti, il Liverpool, una delle squadre maggiormente interessate ad El Aynaoui, nelle ultime ore a centrocampo avrebbe ripreso concretamente in mano il dossier Khephren Thuram.

Il centrocampista bianconero, inoltre, potrebbe infrangere anche il sogno di Koné di trasferirsi al PSG. Secondo Eleonora Trotta, infatti, durante i colloqui tra Juve e parigini per Kolo Muani si sarebbe parlato anche di un potenziale trasferimento in Francia del centrocampista francese della Vecchia Signora.