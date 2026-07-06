Dalla Turchia: doppio accordo per Greenwood, ecco cosa manca

Il futuro dell’attaccante inglese continua a tenere banco in casa Roma, ma non solo

Tra indiscrezioni, notizie reali e smentite ufficiali, la telenovela Mason Greenwood si arricchisce ogni giorno che pasa di un nuovo capitolo. Con l’Atletico Madrid che resta vigile in attesa di piazzare un colpo in uscita, negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di un testa a testa tra la Roma e il Fenerbahçe.

Gian Piero Gasperini anche di recente ha ribadito al diretto interessato una stima assoluta per l’attaccante inglese, che già da tempo ha raggiunto un’intesa verbale a 4,5 milioni all’anno più bonus. In casa giallorossa continua a trapelare un cauto ottimismo, con un’offerta ufficiale da circa 45 milioni di euro che dovrebbe arrivare sulla scrivania del Marsiglia entro 48 ore.

In Turchia, invece, la vedono diversamente e nonostante il club abbia smentito ufficialmente una missione in Francia dei suoi dirigenti, anche oggi si parla di una trattativa ormai in dirittura d’arrivo.

Secondo Fanatik, infatti, dopo l’accordo e la stretta di mano con Greenwood, il Fener nelle ultime ore avrebbe anche raggiunto l’intesa economica con il Marsiglia e l’ultimo ostacolo alla fumata bianca definitiva sarebbe rappresentato dalla modalità di pagamento. Staremo a vedere.