Intrigo Brahim Diaz: Juve e Roma avvisate dopo l’incontro

Dai giallorossi ai bianconeri: la strada per lo spagnolo del Real Madrid si preannuncia in salita

Le strade di Juventus e Roma potrebbero ritornare ad incrociarsi in modo impattante in chiave mercato. Dopo le manovre di disturbo dei bianconeri su Svilar – con i giallorossi inamovibili nella loro posizione – il futuro di Brahim Diaz potrebbe propiziare un altro terreno di scontro.

Sia pur reduce da una stagione nella quale è stata impiegato sostanzialmente con il contagocce, lo spagnolo intende continuare a giocarsi le sue carte al Real Madrid.

Il prezzo non esorbitante del cartellino – difficilmente superiore ai 30 milioni di euro – e l’estro e le giocate del tuttocampista lo rendono però molto appetibile tra gli addetti ai lavori. Molto apprezzato da Spalletti, l’ex Milan è stato sondato (sia pur in modo non approfondito) anche dalla Roma.

Secondo quanto riferito da Sercan Hamzaouglu, però, il Fenerbahçe potrebbe improvvisamente ritagliarsi interessanti spiragli di manovra.

Finito nei dossier del club turco, gli uomini mercato gialloblù avrebbero avuto un incontro con l’entourage del giocatore allo scopo di raccogliere informazioni su costi e modalità della trattativa.

Benché non abbia ancora avanzato passi ufficiali con il Real, il Fenerbahçe si mantiene alla finestra nel caso in cui il ragazzo dovesse esternare l’intenzione di cambiare aria.