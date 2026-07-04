Due sì, un no e un doppio addio: ballano 7 milioni

Ecco le ultime indiscrezioni su due potenziali addii in casa giallorossa

In attesa piazzare l’affondo, decisivo in un senso o nell’altro, per Mason Greenwood, la Roma non perde di vista il mercato in uscita, nella speranza di trovare una sistemazione ai calciatori cedibili secondo Gian Piero Gasperini nelle prossime settimane.

Come è noto, il tecnico giallorosso si è sempre speso per la conferma dello zoccolo duro della squadra, dando invece il via libera per i calciatori che hanno trovato meno spazio durante la sua prima stagione in giallorosso.

Tra questi, c’è anche Artem Dovbyk, con una grande novità rispetto al passato che è arrivata nella serata del 3 luglio. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, il club giallorosso avrebbe dato l’ok al prestito oneroso al Genoa e, parallelamente, anche l’attaccante ucraino si sta convincendo grazie al pressing di Daniele De Rossi, che lo volle fortemente nella Capitale.

L’ostacolo più grande alla fumata bianca definitiva resta l’ingaggio percepito dall’ex Girona, che attualmente guadagna circa 3,5 milioni di euro. La stessa cifra che, secondo Eleonora Trotta, il Besiktas è pronto ad offrire a Lorenzo Pellegrini per i prossimi tre anni.

La priorità del numero 7 giallorosso resta, al momento, un nuovo contratto con la Roma, dopo che il precedente è scaduto lo scorso 30 giugno.