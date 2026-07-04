Da Greenwood a mister 60 milioni: il Manchester City lo caccia via

L’attaccante inglese resta il centro gravitazionale del calciomercato Roma

Come accaduto già in passato con Richard Rios e Joshua Zirkzee (solo per citarne due), la Roma con Mason Greenwood si trova nella situazione di aver raggiunto già da tempo un accordo verbale con il giocatore, ma di attendere il via libera definitivo dei Friedkin per formulare l’offerta ufficiale e decisiva al club, in questo caso il Marsiglia.

Una situazione di apparente stallo che ha legittimato l’inserimento dell’Atletico Madrid nella corsa all’attaccante inglese, individuato come il rinforzo ideale per Simeone in caso di partenza di Julian Alvarez o Alexander Sorlot. Sedotto e abbandonato dalla Juve, che sta dando priorità al ritorno di Kolo Muani, il vichingo piace al Napoli e a diversi club inglesi, mentre l’argentino è da tempi non sospetti in parola con il Barcellona.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, tuttavia, Greenwood non sarebbe l’obiettivo più grande per l’attacco dei colchoneros. Stando a fichajes.net, infatti, il club spagnolo vorrebbe fare nuovamente affari con il Manchester City, puntando con forza all’acquisto di Omar Marmoush.

Enzo Maresca avrebbe già dato il via libera alla cessione dell’attaccante egiziano, abile a giostrare sia da centravanti che da seconda punta. La valutazione iniziale del calciatore si aggirerebbe sui 60 milioni di euro.