Tonali sblocca Napoli e Roma: addio immediato

La firma del centrocampista azzurro può scatenare un vero e proprio effetto domino

Acquistato dal Tottenham per una cifra record da 116 milioni di euro, Sandro Tonali ha scelto di accasarsi agli Spurs anche per la presenza di Roberto De Zerbi in panchina, andando a rinforzare un centrocampo già rinfoltito con l’acquisto di Mateus Fernandes.

Dopo aver speso moltissimo in entrata, il club londinese ha ora bisogno di attivarsi anche sul mercato in uscita, con diversi calciatori che hanno chiesto la cessione per trovare maggiore continuità d’impiego.

In mediana, in particolare, un profilo finito sul taccuino di Inter, Napoli e Roma, secondo Sky Sports UK ha chiesto nuovamente la cessione al Tottenham. Reduce da una stagione con poco minutaggio, Lucas Bergvall ha ribadito di voler lasciare il club londinese perché ancora più chiuso dai nuovi arrivi.

Sin qui, la dirigenza ha alzato un vero e proprio muro, richiedendo quasi 50 milioni di euro ai club inglesi (Nottingham Forest in testa) che hanno presentato offerte per il ventenne.