Via libera Milan: bomber brasiliano per la Roma

Emerge un’altra pista offensiva per il calciomercato giallorosso

Dopo aver speso la cifra record di 74 milioni di euro più bonus per Gonçalo Ramos, il Milan si sta concentrando ora sulla difesa e sul centrocampo, seguendo le linee guida dettate da Ruben Amorim e da Jorge Mendes.

L’arrivo del portoghese a Milanello rappresenta, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, una buona notizia anche per la Roma, visto che uscirà dai radar rossoneri uno o più obiettivi condivisi con i giallorossi.

Il futuro di uno degli ultimi nomi accostati ad entrambe le squadre è legato a doppio filo a quello di Mauro Icardi. Nel ricordare i sondaggi di Roma e Milan per Romulo, infatti, fussballdaten.de parla di un forte interessamento del Galatasaray per l’attaccante brasiliano.

In uscita dal Lipsia e valutato circa 30 milioni di euro, il 24enne di Marialva viene visto come l’erede ideale dell’attaccante italo-argentino, svincolatosi dal club di Istanbul lo scorso 30 giugno e accostato anche lui a rossoneri, giallorossi e Juventus.