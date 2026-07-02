Calciomercato Juve e Roma: la nuova freccia arriva gratis

Occasione di mercato incredibile sulla fascia, tutti i dettagli

Dopo le tante indiscrezioni sul fronte Svilar e Koopmeiners, Juventus e Roma sembrano destinate ad intersecare i propri cammini durante la sessione estiva di calciomercato. Entrambe multate dall’UEFA per i conti dello scorso anno, le due società potranno sfruttare la deroga dell’UEFA per provare a generare plusvalenze entro il 31 luglio.

Ma la dirigenza bianconera e quella giallorossa dovranno darsi molto da fare anche per rinforzare le rose a disposizione di Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, che hanno bisogno di innesti soprattutto sulle fasce e in attacco.

Per quanto riguarda gli esterni, le ultime indiscrezioni di mercato rilanciano una pista già esplorata dai due club in passato, ma che ora potrebbe tornare di moda soprattutto per i costi contenuti dell’operazione.

Secondo Ekrem Konur, infatti, bianconeri e giallorossi avrebbero fatto dei sondaggi per ingaggiare Max Aarons in prestito. Rientrato dal prestito ai Rangers, il 23enne inglese può lasciare il Bournemouth di Tiago Pinto in estate, ma piace anche al West Ham che vorrebbe prenderlo a titolo definitivo.