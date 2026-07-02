Nuovo bomber da 30 milioni: la Roma ha il primo accordo

Molto attenti sia sul fronte entrate che su quello uscite, i giallorossi hanno raggiunto un’altra intesa
Terminato un mese di giugno chiuso senza particolari scossoni, la Roma è ora libera di pianificare le prossime mosse di un mercato che si preannuncia piuttosto vibrante soprattutto in attacco.
A prescindere dall’evolversi della situazione Greenwood – per il quale D’Amico dovrà fronteggiare la concorrenza di Atletico Madrid e Fenerbahçe – nelle idee dei giallorossi c’è l’intenzione di acquistare anche una punta strutturata e abile ad attaccare la profondità.
Caratteristiche che si sposano molto bene con il profilo di Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 di proprietà del Bruges da tempo nei radar della Roma.
Secondo quanto riferito da Il Romanista, andando ben oltre i primi sondaggi esplorativi i capitolini avrebbero raggiunto un accordo di massima con il calciatore, intrigato dal progetto tecnico di Gasperini.
Incassata l’apertura del ragazzo, i giallorossi si presenteranno dalle parti del club belga con rinomate certezze, fermo restando che il Brugge non ha alcuna intenzione di fare sconti e valuta Tresoldi non meno di 30 milioni di euro.
Ad ogni modo la priorità della Roma sarà ora quella di sfoltire una rosa che presenta ancora troppi esuberi: vanno indirizzate in quest’ottica le ultime indiscrezioni legate al futuro di Dovbyk, apprezzato finora senza troppa convinzione dal Real Betis.