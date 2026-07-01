Vice Malen in Serie A: l’Inter passa alla cassa

Non solo attaccanti esterni sul taccuino di Gasperini e D’Amico

Non di solo Greenwood vive il calciomercato della Roma. L’attaccante inglese è stato ormai da tempo individuato come l’obiettivo principale per rinforzare il reparto avanzato, ma per accontentare in toto Gian Piero Gasperini, Tony D’Amico dovrà reperire anche un’ala sinistra e un vice Malen.

Il tecnico piemontese ha già fatto sapere che quest’ultimo ruolo non potrà essere assegnato ad Artem Dovbyk. Reduce da una stagione martoriata dagli infortuni, l’attaccante ucraino ha sin qui ricevuto sondaggi solamente per una cessione in prestito, ma nessun club ha accettato di mettere un obbligo di riscatto o un diritto a facili condizioni.

In bilico, c’è anche la posizione di Robinio Vaz, finito anche sul taccuino di squadre italiane per un eventuale prestito. Bologna, Genoa e Cagliari stimano il ragazzo. In casa sarda, tra le altre cose, secondo tuttomercatoweb i giallorossi hanno effettuato dei sondaggi per Sebastiano Esposito.

Riscattato per 4 milioni di euro dopo la salvezza, l’attaccante 23enne piace anche al Como e viene valutato 20-25 milioni di euro dai sardi. Una cifra importante, giustificata dal fatto che il 40% del ricavato dovrà essere versato nelle casse dell’Inter come percentuale sulla futura rivendita.