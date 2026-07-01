Calciomercato Roma: accordo raggiunto, Koné dimenticato

Svolta forse decisiva nel futuro del centrocampista francese, i dettagli

In panchina per tutta la partita nella vittoria della Francia contro la Svezia, Manu Koné era reduce da un’ottima partita contro la Norvegia, che gli è valsa anche gli elogi pubblici di Patrick Vieira come miglior centrocampista della rosa transalpina.

Nonostante la vetrina mondiale, il numero 17 della Roma non ha portato a Trigoria le tanto ventilate offerte dal PSG o dalla Premier League, destinazioni preferite del giocatore che ha rifiutato la corte dell’Atletico Madrid, pronto ad offrire circa 45 milioni di euro ai giallorossi.

A caccia di un rinforzo in mediana da mesi, i colchoneros avevano stanziato lo stesso budget anche per Ederson, accasatosi al Manchester United, e Joao Gomes. Molto probabilmente, da Madrid offriranno le stesse cifre anche allo Sporting CB per Morten Hjulmand.

Secondo Record e Maisfutebol, il centrocampista, seguito anche da Milan e Napoli, ha raggiunto un accordo verbale con il club di Madrid. Nonostante una clausola da 80 milioni, il club portoghese è pronto a facilitare il trasferimento del capitano, accettando una proposta tra i 40 e i 50 milioni.