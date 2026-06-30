Calciomercato Roma, maxi offerta per Malen: che mossa

L’attaccante olandese è reduce dall’eliminazione al Mondiale

Reso praticamente inoffensivo dalle idee tecnico-tattiche di Ronald Koeman, Donyell Malen ieri ha assistito dalla panchina alla disfatta dell’Olanda, eliminata ai rigori dal Marocco di Neil El-Aynaoui. Con zero gol e zero assist nella rassegna iridata, la punta giallorossa ha mostrato numeri in controtendenza rispetto a quelli ottenuti alla Roma nel ruolo di centravanti.

Con 15 gol e 3 assist in 20 presenze sotto la guida di Gian Piero Gasperini, l’ex Aston Villa è stato riscattato a fine maggio per 25 milioni di euro e, durante il Mondiale, ha ricevuto anche dei sondaggi da parte di altri club.

Secondo il Corriere dello Sport di recente a Malen sarebbe stato offerto un maxi ingaggio dall’Arabia, ma l’attaccante olandese non avrebbe nemmeno risposto alla proposta, animato dal grande desiderio di giocare la Champions League in maglia giallorossa.