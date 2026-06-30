40 milioni per Svilar: la risposta della Roma e la reazione della Juve

Conferme sull’offerta bianconera, i giallorossi hanno preso subito la decisione definitiva

La Juventus è pronta a fare sul serio per Mile Svilar e ha realmente messo sul piatto della bilancia 40 milioni di euro per il portiere della Roma. Alle prese con gli arcinoti paletti del fair play finanziario, il club giallorosso è pronto ad affrontare nuove sanzioni da parte dell’UEFA, qualora non dovessero arrivare offerte davvero irrinunciabili per i propri big.

Durante la nostra live sul canale twitch di Asromalive.it, il direttore Daniele Trecca aveva rassicurato i tifosi, sostenendo che a Trigoria non avrebbero accettato una cifra simile, partendo da una valutazione da 50-60 milioni di euro per il portierone romanista.

Una versione che viene confermata anche da Radio Manà Manà e da Filippo Biafora sul proprio profilo X: la Roma non prenderà mai in considerazione una cifra simile e da Torino non sono disposti a fare rilanci.