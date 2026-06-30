Scambio con la Juve e addio Roma: piange anche il Milan

La trattativa può entrare nel vivo da un momento all’altro: Carnevali cala il jolly

In un mercato che, eccezion fatta per le solite note, non potrà regalare tanti spunti in termini di investimenti, con scambi ed operazioni allargate non è escluso che tanti club riescano a far saltare il banco orientando le loro scelte.

La Serie A non potrà esimersi da questo modus operandi, schiacciata nella morsa dei club inglesi in grado di far saltare il banco da un momento all’altro. Attraverso formule creative, però, occhio alle novità.

Secondo quanto riferito dal giornalista brasiliano Thiago Rodrigues, infatti, la Juventus sarebbe pronta ad anticipare una concorrenza piuttosto folta per riuscire a mettere le mani su André, giovane centrocampista del Corinthians sul quale hanno da tempo messo gli occhi sia la Roma che il Milan.

A tal proposito, sfruttando gli ottimi rapporti tra i due club, la “Vecchia Signora” sarebbe pronto a stuzzicare i bianconeri di Brasile mettendo sul piatto il cartellino di Arthur, di ritorno dal prestito al Santos ma fuori anche dai piani di Luciano Spalletti.

Ad ogni modo per riuscire ad avvicinarsi alle richieste del Timao – nell’ordine dei 20 milioni di euro – Carnevali sarà chiamato ad aggiungere anche una cospicua base cash: da capire l’evolversi della situazione.