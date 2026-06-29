Colpo di scena Greenwood: Roma avvisata, riecco la Juve

Le ultime sul futuro dell’attaccante cercato con forza dai capitolini: ecco cosa sta succedendo

Greenwood sì, Greenwood nì, Greenwood forse: mentre la Roma sfoglia la margherita capendo i margini di manovra per imbastire la trattativa con il Marsiglia, il futuro dell’attaccante esterno continua ad orientare le mosse dei giallorossi.

In tal senso, indiscrezioni importanti trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da El Gol Digital, infatti, l’Atletico Madrid sarebbe di fatto fuori dalla corsa al ragazzo: non disposti ad accontentare le richieste del Marsiglia, i Colchoneros non avrebbero fatto breccia neanche nell’ala inglese, orientata verso altri lidi.

In questo senso a minacciare la Roma nella corsa al giocatore sarebbero soprattutto Juventus e Fenerbahçe: alla ricerca di profili importanti con cui puntellare il proprio reparto offensivo, Carnevali sarebbe ritornato a bussare alla porta del Marsiglia per conoscere il prezzo del cartellino che continua ad attestarsi sui 55 milioni di euro.

Cifra che non spaventerebbe il Fenerbahçe il cui pressing è ritornato a farsi vibrante nonostante l’esito delle elezioni presidenziali: la Roma, insomma, non può tergiversare ancora molto se vuole mettere le mani su un’esplicita richiesta di Gasperini.