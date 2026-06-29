Colpo di scena Greenwood: Roma avvisata, riecco la Juve

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Le ultime sul futuro dell’attaccante cercato con forza dai capitolini: ecco cosa sta succedendo

Greenwood sì, Greenwood nì, Greenwood forse: mentre la Roma sfoglia la margherita capendo i margini di manovra per imbastire la trattativa con il Marsiglia, il futuro dell’attaccante esterno continua ad orientare le mosse dei giallorossi.

Greenwood prova a caricare il tiro
Colpo di scena Greenwood: Roma avvisata, riecco la Juve (Ansa Foto) – AsRomalive.it

In tal senso, indiscrezioni importanti trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da El Gol Digital, infatti, l’Atletico Madrid sarebbe di fatto fuori dalla corsa al ragazzo: non disposti ad accontentare le richieste del Marsiglia, i Colchoneros non avrebbero fatto breccia neanche nell’ala inglese, orientata verso altri lidi.

In questo senso a minacciare la Roma nella corsa al giocatore sarebbero soprattutto Juventus e Fenerbahçe: alla ricerca di profili importanti con cui puntellare il proprio reparto offensivo, Carnevali sarebbe ritornato a bussare alla porta del Marsiglia per conoscere il prezzo del cartellino che continua ad attestarsi sui 55 milioni di euro.

Cifra che non spaventerebbe il Fenerbahçe il cui pressing è ritornato a farsi vibrante nonostante l’esito delle elezioni presidenziali: la Roma, insomma, non può tergiversare ancora molto se vuole mettere le mani su un’esplicita richiesta di Gasperini.