Sì della Juventus a Soulé: la Roma non se l’è fatto ripetere

Il punto della situazione sulle voci riguardanti il futuro dell’argentino: la posizione di D’Amico

Nelle ultime ore non sono di certo passati inosservati gli abboccamenti tramite cui la Juventus starebbe provando a rifarsi viva per Matias Soulé.

A distanza di due anni dalla cessione dell’argentino alla Roma, la “Vecchia Signora” starebbe infatti provando a capire i margini di manovra per sondare l’eventuale ritorno dell’argentino all’ombra della Mole.

Ipotesi di mercato che, per quanto verosimile, non avrebbe comunque preso piede. Facendo il punto sull’ultimo tormentone estivo in un video pubblicato sul suo profilo YouTube, Matteo Moretto da un lato ha rimarcato la possibile apertura della Juventus alla soluzione Soulé, ma dall’altra ha sottolineato la volontà della Roma di cedere il ragazzo all’estero a cifre importanti.

Una doppia presa di posizione che di fatto non ha ancora offerto ai club il terreno propizio per aprire i dialoghi: una trattativa tra i bianconeri e i giallorossi non è iniziata e difficilmente potrà farlo vista la valutazione da almeno 40 milioni di euro che la Roma fa del suo attaccante.